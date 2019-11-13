العثور على غواصة غرقت منذ الحرب العالمية الثانية قرب جزيرة اليابانية!

عثر فريق الباحثين “مشروع 52 المفقودة Lost 52 Project”، على الغواصة الأمريكية “USS Grayback”، الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية، قرب سواحل جزيرة أوكيناوا اليابانية.

وقال رئيس البعثة البحثية “تيم تايلور” في مقابلة مع قناة “سي أن أن”، إن “الوثائق العسكرية اليابانية لم تشر إلى المكان الصحيح للغواصة الغارقة”.

يذكر أن الباحث الياباني “يوتاكا إيفاساكا”، كان أول من أكتشف الخطأ في الوثائق العسكرية، إذ استخدم طرقا حديثة، مكنته من العثور على الغواصة USS Grayback، على بعد 160 كيلومترا من المكان المذكور في الوثائق العسكرية.

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ويعتقد الباحثون، أن الغواصة استهدفت من قبل الزورق الياباني، حامل الطوربيدات “ناكادزيما B5N”، في فبراير 1944، حيث كان على متن الغواصة 80 شخصا.

وأدخلت الغواصة الأمريكية الخدمة، في يونيو عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية، وفي يناير عام 1944، غادرت ميناء بيرل- هاربر في مهمة دورية.

وقدم طاقم الغواصة الأمريكية، حينها، تقارير بأنه تمكن من إغراق عدد من سفن الشحن، وحين بقي لديهم طوربيدان فقط، صدرت الأوامر لهم بالعودة إلى القاعدة، وعند ذلك فقدت الغواصة. وبعد شهرين أعلن عن فقدان طاقم الغواصة USS Grayback.