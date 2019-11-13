تلوث مياه “سيدي حرازم”.. حماية المستهلك تسائل وزارتي الصحة والداخلية حول التدابير المتخذة

كشفت الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، أنّها راسلت كلا من وزارتي الصحة، والداخلية، وساءلت المؤسسات الوصية عن الإجراءات، والتدابير التي قامت بها من أجل التأكد من حقيقة الوقائع المتعلقة بالضجة، التي أثارتها الأخبار المتداولة حول تلوث المياه المعدنية المعبأة من طرف شركة “سيدي حرازم”، خصوصا بعد صدور بلاغ للشركة، أقرت فيه بوجود تسربات لخطوط الإنتاج لدى وحدات التعبئة لديها.

وأضافت الهيأة، نفسها أنّ للأخبار المتداولة “حساسية، سواء من حيث تأثيرها في الأمن الصحي، أو من حيث الأضرار الاقتصادية، التي يمكن أن تنتج عن تداولها في حالة عدم صحتها”.

وقالت الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين إنها “تفاعلا مع حيثيات هذه النازلة، بادرت إلى مراسلة كل من وزارتي الصحة، والداخلية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الموضوع”.

وقالت الهيأة نفسها، “نظرا إلى خطورة الإفادات الواردة في بلاغ الشركة، فإننا نطالب وزارة الصحة بالتأكد من صدقية ونجاعة الإجراءات، التي ادعت الشركة أنها قامت بها من أجل تطويق الخلل، الذي وقع في أحد معاملها، والذي أدى، حسب البلاغ ذاته، إلى تسربات جرثومية إلى عدد من القنينات، التي قالت إنها محدودة في الزمان، ومكان التوزيع”.

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الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك طالبت المصالح المعنية، “سواء داخل وزارة الصحة، أو الداخلية، بالتعجيل بالرد على هذه التساؤلات في أقرب الآجال من أجل طمأنة الرأي العام، وكذا ترتيب الجزاءات على مرتكبي المخالفات، التي أضحت تشكل تهديدا للصحة العامة”.

وأوضحت الشركة المعنية، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني، مضيفة أنه، تطبيقا لمبدأ التدخل “سحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، على الرغم من أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب”.

وتنفيذا لمبدأ التتبع، أضافت الشركة في بيانها: “قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج أواخر شهر غشت 2019”.

وكانت شركة “سيدي حرازم” أفادت بأنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.