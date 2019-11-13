بعد مسيرة مشرفة.. لقب تحدي القراءة العربي يضيع من فاطمة الزهراء أخيار

خسرت التلميذة المغربية، فاطمة الزهراء أخيار، اليوم الأربعاء، لقب تحدي القراءة العربي لسنة 2019، لصالح التلميذة السودانية، هديل أنور، بعد منافسة قوية في الدور النهائي.

وشهدت إمارة دبي الحفل النهائي لمسابقة تحدي القراءة العربي، بحضور محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الإمارات، حيث قدمت وصلات غنائية من طرف الفنانة ماجدة الرومي.

ونالت مدرسة الإمام النووي الابتدائية، من السعودية، جائزة “أفضل مدرسة” متفوقة على مدارس من مختلف دول الوطن العربي.

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وتفوقت السودانية هديل في النهائي على المتسابقين، الذين وصلوا إلى المحطة النهائية، وهم: جمانة المالكي (السعودية)، وفاطمة الزهراء أخيار (المغرب)، وآية بوتريعة (تونس)، وعبدالعزيز الخالدي (الكويت).

وبصمت أخيار على مسار مميز، طوال فترة المنافسات، إذ تمكنت من عبور عدد كبير من التصفيات، كان أولها التفوق على المستوى الوطني، والتتويج باللقب على مستوى المغرب.

وتتابع فاطمة الزهراء أخيار، التي يبلغ عمرها 15 سنة، دراستها في الثانوية التأهيلية القاضي عياض، التابعة لأكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.