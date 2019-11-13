دفيد فيا يعلن اعتزاله كرة القدم

أكد الدولي الإسباني السابق، دفيد فيا، لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، اعزاله كرة القدم بنهاية الموسم الكروي الحالي في اليابان.

وقال فيا، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، إن قراره جاء بعد تفكير عميق، مشيرا أنه دائما يقول من الأفضل له أن يترك كرة القدم قبل أن تتركه هي.

وأشار اللاعب الإسباني، في المؤتمر الذي عُقد في مدينة كوبي غرب اليابان، أنه ومن الآن سيخصص مزيدا من الوقت لأمور أخرى، وفي مقدمتها إدارة نادي نيويورك، الذي أعلن أمس استحواذه عليه.

ولعب صاحب 37 عاما، لمجموعة من الأندية بدءا بنادي فالنسيا الإسباني، الذي دافع عن ألوانه من 2005 إلى 2010، قبل أن ينتقل بعد ذلك لبرشلونة، حيث حمل قميصه لثلاثة مواسم، ومنه إلى أتليتيكو مدريد.

وتُوج فيا، بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، ومرة واحدة بدوري أبطال أوربا، فضلا عن إحرازه لقبي كأس العالم 2010، و”يورو” 2008 مع منتخب إسبانيا.