شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شهداء وجرحى في إستهداف حوثي لأحد معسكرات الشرعية بمأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 قالت مصادر محلية في محافظة مأرب أن خمسة جنود من قوات الجيش الوطني سقوط بين شهيد وجريح في إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم الأربعاء، لمعسكر تابع لقوات الشرعية في محافظة مأرب .

Advertisements وذكرت المصادر، أن الميليشيات إستهدفت بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة العمليات المشتركة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الميليشيات . ولم تكشف المصادر أي تفاصيل أخرى عن الحادثة .

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