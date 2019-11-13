شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قطع واسع للطرق في معظم المدن اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 13 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات تصاعدت حركة الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية اليوم رفضًا للمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون من التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية خلال مقابلة متلفزة الليلة الماضية.

وفي هذا الإطار، قطع المحتجون الطرق الرئيسة التي تربط بيروت بالجنوب والشمال والبقاع، إضافة إلى طرق فرعية في عدد من المناطق في شرق بيروت ومدينة طرابلس الشمالية ومدينة صيدا الجنوبية حيث عمل الجيش اللبناني على فتح بعضها تسهيلًا لمرور المواطنين.

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