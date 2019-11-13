بالفيديو.. متظاهر يلعب 'المقصية' مع قنبلة دخانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين متظاهرين عراقيين وهما يلاعبان قنبلة غاز مسيل للدموع، على طريقة لاعبي كرة القدم.
ويظهر المقطع الذي سجل خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أحد الشابين وهو ينفذ "ضربة مقصية" مستخدما قنبلة الغاز، فيما حاول ملاعبه صد "التسديدة الناجحة" مستخدما قدمه.
ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين الناشطين ورواد المواقع التوصال الاجتماعي، الذين أضافوا عليه مقاطع صوتية لمعلقي مباريات كرة القدم لإضفاء شيء من الفكاهة.
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