بالفيديو: صراع على المناصب بين محافظ الديوانية ومدير التربية

" مريضٌ وظيفيا"، هكذا وصف محافظ الديوانيةِ مديرِ تربيةِ المحافظةْ، بعد ان اعفاه للمرة السابعة على التوالي، على إثر تهم فساد آخرها ادخلته السجن، لكنه يعود مديراً للتربية.
وفي الوقت الذي وصفت نقابةُ المعلمينَ قرارِ المحافظِ بإقالةِ مديرِ التربيةِ بالصراعِ على المناصبِ، يخرج آلاف الطلبةُ والكوادر التربوية تأييداً للتظاهراتِ في عمومِ العراق، نتيجة تردي القطاع التعليمي في المحافظة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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