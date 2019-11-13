بالفيديو: صراع على المناصب بين محافظ الديوانية ومدير التربية

من جانبهِ اتهم الأخير المحافظ، بتهديدِ الموظفينَ بالسجنِ بعد اقتحامهِ مبنى التربية، مؤكداً تقديمهُ دعوةٍ قضائيةٍ بذلك، مشيرا الى أن قرار اقالتهِ، ليستْ من صلاحياتِ المحافظ.

وفي الوقت الذي وصفت نقابةُ المعلمينَ قرارِ المحافظِ بإقالةِ مديرِ التربيةِ بالصراعِ على المناصبِ، يخرج آلاف الطلبةُ والكوادر التربوية تأييداً للتظاهراتِ في عمومِ العراق، نتيجة تردي القطاع التعليمي في المحافظة.



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