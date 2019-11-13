برلمان تونس الجديد يعقد أولى جلساته الأربعاء

يبدأ البرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، أولى جلساته وسط غموض يكتنف عملية اختيار الرئيس ومساعدين اثنين له، بعد انتخابات تشريعية شهدتها البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويخوض 217 نائباً تونسياً اليوم عملية انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الاثنين، وسط انقسامات سياسية حادة وغياب تام لأي تسوية بين مختلف الفرقاء.

وبعد رفض كل من حزب التيار الديمقراطي (21 مقعداً) وحركة الشعب القومية (18 مقعداً) تزكية راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية على رأس البرلمان، قررا تقديم مرشح توافقي، وهو النائب غازي الشواشي.

وغازي الشواشي هو محام تونسي، كان نائبا في مجلس النواب خلال الفترة النيابية (2014-2019).

ويطلق الحزب الدستوري الحر (17 مقعداً) مشاركته البرلمانية بتقديم رئيسته عبير موسى كمرشحة لرئاسة البرلمان التونسي.

وعبير موسي (44 عاماً) محامية تعد امتداداً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أكدت عبير موسى أن نواب حزبها في البرلمان سيركزون على التصدي للمنظومة الإخوانية التي أضرت بمصالح الدولة التونسية على حد قولها.

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واعتبرت أن الأفكار السياسية التي يؤمن بها حزبها تتبنى الدولة المدنية التي تتخذ من أفكار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مرجعية سياسية له.

ودعت عبير موسى الأحزاب الديمقراطية إلى عدم التحالف مع حزب النهضة "الفاشل" في إدارة الحكم والمؤسسات الرسمية بالدولة.

ويتخذ الحزب الدستوري الحر موقعاً مميزاً ضمن المعارضة الراديكالية للتيارات الإخوانية وللأحزاب السياسية التي تتخذ الإسلام السياسي مرجعية لها، حيث تأسس في عام 2016.





وتنطلق الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي بإجراءات شكلية يتولى فيها 217 نائباً أداء القسم النيابي، ثم تنطلق الجلسة في انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه.

ويتوقع الكاتب السياسي بسام حمدي أن تنتهي جلسة البرلمان، اليوم، بكشف خريطة التحالفات السياسية القادمة داخل المجلس.

ولم يكشف المشهد السياسي الجديد بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية عن طبيعة التحالفات القادمة، والتي بقيت فيها المشاورات في حالة توقف ورهينة تجاذبات عميقة.

وتتضح الخريطة البرلمانية للسنوات الخمس المقبلة، بعد انتخاب جديد لمجلس النواب؛ حيث تنحصر المنافسة بين 4 أسماء، هي: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)، وراشد الغنوشي (حركة النهضة)، وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر)، ورضا شرف الدين (حزب قلب تونس)، بحسب ما أكده "حمدي".