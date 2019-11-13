غلاف غزة الملتهب ولبنان والعراق المنتفض.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

من التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والرد عليه برشقات صواريخ إلى "صمام الأمان لكبح الإرهاب" صبراتة الليبية، مرورا بعناوين أخرى في الاقتصاد والرياضة والصحة والفن، تجدونها في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية".

ففي غزة، دوت صافرات الإنذار في غلاف القطاع بعد رشقات صواريخ ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم أمس والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي لبنان والعراق، علا صوت المحتجين؛ ليكمل أردوغان تزوير التاريخ للتستر على فشله، كما يقول زعيم المعارضة في هذا البلد.

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عينةٌ من المستجدات السياسية تابعتها "العين الإخبارية" دون إغفال ما يشهده العالم من تطورات على الصعيد الاقتصادي، حيث تطالعون قراءات جديدة بشأن الغاز الطبيعي بالصين وغيرها من العناوين.

أما السجاد الأخضر، فحملت ملاعبه كثيرا من العناوين التي نجد فيها تصريحات للبرازيلي الواعد رودريجيو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، والفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو رونالدو لناد آخر.

بينما تأتي المشاكل التقنية والأمنية التي تواجهها "ديزني بالس" من بين عناوين الفن.

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