وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد بأول تصريحاته: سنواصل الاغتيالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الأربعاء، إن تل أبيب لن تتردد في تنفيذ مزيد من عمليات الاغتيال بعد استهداف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطاء.

وفي أول تصريح له منذ تسلمه مهام منصبه، قال بينيت عن اغتيال أبو العطا: "لقد عمل ضد مواطني إسرائيل وتمت تصفيته، قمنا بذلك بالأمس ولن نتردد عن العمل مستقبلا".

وأضاف، في تصريحات لصحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم، أن "اغتيال أبو العطا بعث برسالة إلى الجميع، من يحاول المس بنا خلال ساعات النهار ينبغي له أن يتأكد أنه لن ينجو في ساعات الليل".

وكان بينيت قد تسلم مهام منصبه، الأحد الماضي، بعد مصادقة الحكومة على تعيينه، فيما شارك الثلاثاء في مداولات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التطورات في غزة.

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وعقب استهداف أبو العطا فجر أمس ردت فصائل فلسطينية بصواريخ من قطاع غزة تلتها غارات إسرائيلية متواصلة حتى اليوم أوقعت 16 قتيلا فلسطينيا وتدميرا بمواقع وأراضي زراعية ومزارع وعدة منازل ومنشآت في أرجاء متفرقة في غزة.





ودوت صافرات الإنذار في عدد من التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، إضافة إلى مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

ولم تبلغ طواقم الإسعاف عن وقوع إصابات بشرية أو مادية. فيما تم تعليق الدراسة في المدارس في مدى 40 كيلومترا من حدود قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

في هذه الأثناء، تواصل مصر جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تبلور ذلك لتفاهمات محددة حتى الآن.