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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يشارك بمبادرة شراكة قمة العشرين مع أفريقيا الشهر الجاري
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الخليج 365_وكالات
أكد السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن هناك زيارة مرتقبة مهمة يجريها الرئيس من 19 لـ 20 نوفمبر الجاري للمشاركة في قمة العشرين بشأن الشراكة مع أفريقيا بصفته رئيس مصر ورئيس الاتحاد الافريقي، حيث سيجري الرئيس لقاءات جماعية وثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما سيشارك في القمة أيضًا عدد من القادة الأفارقة، كما يشارك في الملتقى رؤساء دول وممثلي القطاع الاقتصادي.
ولفت السفير الألماني إلى أن الرئيس السيسي سيقوم خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا بالتوقيع على عدد من المشاريع التنموية الجاري العمل عليها، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، حيث تم الاتفاق على أن الدعم الذي يقدم سوف يتم في كفاءة الطاقة وإدارة المياه وحماية البيئة والتعليم لا سيما الفني، بقيمة 154 يورو لعام 2019.
ولفت السفير الألماني إلى أن مبادرة مجموعة العشرين هي عملية تستهدف إطلاق مبادرات عملية الغرض منها التعاون الاقتصادي بتقديم مبادرات محدد ة وعملية ومشاريع من شأنها تسريع وتيرة اقتصاد الطرفين، لافتًا إلى أن مصر هي أكثر الدول المناسبة لأن تطلع بدور محوري، حيث تقع في التقاء القارتين ولديها علاقات متميزة مع محيطها الآسيوي والأوروبي.
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