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الرئيس الأفغانى: انفجار كابول جريمة ضد الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأفغانى: انفجار كابول جريمة ضد الإنسانية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الرئيس الأفغانى: انفجار كابول جريمة ضد الإنسانية

الخليج 365_متابعات

أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، انفجار السيارة المفخخة الذي وقع اليوم الأربعاء، في العاصمة "كابول"، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

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وأعرب الرئيس الأفغاني، في بيان صادر عن مكتبه حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الانفجار الذي وصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد قالت إن الانفجار كان يستهدف حافلة مملوكة لإحدى شركات الأمن، مما أسفر عن إصابة أربعة من حراس الأمن العاملين بالشركة.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.

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