غداً .. إنطلاق مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم غد الخميس " مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي" للمرة الأولى في مدينة كلباء - على شاطئ كورنيش المدينة - ويستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري بمشاركة 335 جواداً من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة .



ويخصص المهرجان للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات وهو معتمد من قبل الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة " الإيكاهو " حيث اعتمدت جميع المهرجانات التي ينظمها النادي من قبل الهيئة لهذا الموسم .

ونقلت وكالة وام عن مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان محمد خليفة اليحيائي " نحن في النادي نتخذ من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والرعاية الدائمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة منهاجاً ودافعاً قوياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة الفروسية وعليه فإن جهودنا في نشر هذه الرياضة والترويج السياحي الرياضي لإمارة الشارقة تتجسد في استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة والتي من شأنها الإسهام في ذلك".

وأضاف أنه من هنا جاء اختيار كورنيش مدينة كلباء مكاناً لإقامة المهرجان لإظهار الشارقة وكل مدنها كمقصد لمحبي رياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد ومعلم رياضي وسياحي متميز .

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و تبدأ فعاليات المهرجان على أرض شاطئ كورنيش كلباء بالشوط الأول وهو مقسم إلى فئتين /أ ، ب/ لفئة المهرات بعمر سنة واحدة بمشاركة 33 مهرة يليه الشوط الثاني وهو شوط المهرات بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات / أ ، ب ، ج / بمشاركة 65 مهرة وبختام الشوط الثاني يختتم اليوم الأول للمهرجان.

و في اليوم الثاني للمهرجان تبدأ الفعاليات بالشوط الثالث وهو شوط من فئة المهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين / أ - ب / بمشاركة 33 مهرة يليه الشوط الرابع وهو شوط المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين / أ - ب / وبمشاركة 24 يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين مقسم إلى فئتين / أ - ب / بمشاركة 50 مهرا وبنهاية الشوط الخامس تختتم فعاليات اليوم الثاني.

أما فعاليات اليوم الثالث والختامي فتبدأ بالشوط السادس والأخير والمخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين / أ - ب / بمشاركة 30 مهرا .

ويختتم المهرجان بأشواط البطولات الست .. بطولة المهرات بعمر سنة واحدة وبطولة المهرات بعمر سنتين و بطولة المهرات بعمر ثلاث سنوات وبطولة المهور بعمر سنة واحدة وبطولة المهور بعمر سنتين و أخيرا بطولة المهور بعمر ثلاث سنوات .

‫وكشفت إدارة النادي هذا العام عن تحديث التطبيق الخاص بمهرجانات الجواد العربي التي تقام بالنادي والذي يعمل على منصات أبل ستور و أندرويد والذي يتيح للمشاركين تسجيل الخيول المشاركة كما يوفر خدمات البث المباشر للمهرجان ونتائج الأشواط وبرنامج المهرجان ومعرفة نتائج التفصيلية للخيول الخاصة بكل مالك بأرشيف كامل يتضمن السنوات السابقة إلى جانب إرساله تنبهات فورية عن كل جديد في مهرجانات الجواد العربي في الشارقة ويأتي هذا التطبيق ليكون المنصة الأولى من نوعها في الدولة والموجهة لملاك الخيول بالدولة .