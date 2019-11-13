قائد في الحرس الثوري: اشرافنا الاستخباري في كردستان مقتدر للغاية

عدّ قائد مقر محافظة ​كردستان​ التابع للحرس الثوري العميد ​محمد حسين​ رجبي، "الاشراف الاستخباري لقوات الحرس في المحافظة بأنه مقتدر للغاية وهو ما أقر به المسؤولون ايضا"، مشيراً إلى أن "إنجازات عديدة تحققت خلال فترة توليه المسؤولية على مختلف الصعد الامنية والتعبئة والهندسة القتالية والمشاريع الاعمارية وغيرها".

واشار الى "التصدي الحازم لقوات ​الحرس الثوري​ للارهابيين في محافظة كردستان"، موضحاً ان "11 عنصرا ارهابيا كانوا يخططون للتغلغل في المحافظة عام 2016 لكنهم لاقوا مجابهة صلبة من قبل قوات الحرس الثوري ومن ثم بلغوا مصيرهم المحتوم".