الداخلية التركية أعلنت إطلاق عملية " الكاسر- 6" ضد منظمة "بي كا كا"

أطلقت ​وزارة الداخلية التركية​، عمليّة "الكاسر- 6"، ضدّ عناصر منظمة "بي كا كا" في أرياف ولايات وان وهكاري وشرناق جنوب شرقي ​تركيا​.

وأوضحت في بيان، أنّ "ألفين و360 عنصرًا من الدرك والشرطة والحراس الأمنيين يشاركون بالعملية، بهدف القضاء على عناصر المنظمة".

يُذكر أنّ في 19 آب الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضدّ منظمة "بي كا كا" في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليّات متتالية حملت الاسم نفسه.