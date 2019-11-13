فارنو غادر الخارجية بعد لقاء باسيل من دون الإدلاء بتصريح

انتهى اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ ومدير دائرة ​الشرق الاوسط​ وشمال افريقيا في ​وزارة الخارجية الفرنسية​ كريستوف فارنو الذي غادر من دون تصريح.



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