فارنو غادر الخارجية بعد لقاء باسيل من دون الإدلاء بتصريح

انتهى اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو الذي غادر من دون تصريح.
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