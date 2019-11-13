الصليب الأحمر: نعمل على تلبية النداءات الطارئة والإنسانية

أعلن "​الصليب الأحمر اللبناني​، "أنّنا نعمل على تلبية النداءات الطارئة والإنسانيّة"، مشدّدًا على أنّ "تسهيل مرور طواقم الإسعاف، والوصول الآمن للمصابين والمرضى إلى ​المستشفيات​ يساهم في إنقاذ الحياة".

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