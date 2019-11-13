أبو الحسن: بزمن السقوط المدوي لأسوأ سلطة وأغبى حكم يسقط أبو فخر شهيدا من أجل لبنان

لفت عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في زمن السقوط المدوّي لأسوأ سلطة وأغبى حكم، يَسقط الرفيق علاء أبو فخر شهيدًا من أجل ​لبنان​ الّذي حَلم به وناضل من أجله في صفوف "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، فارتقت روحه إلى مرتبة الشهداء الّذين كتبوا التاريخ بدمائهم ورسموا الخط الأحمر بوجه منظومة فسادهم".

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