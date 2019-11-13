أوضحت مصادر قضائية، عبر "النشرة"، أن جلسة الاستماع إلى شهادتي وزير الإعلام في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جمال الجراح​ ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​ في عدلية ​بيروت​ عند المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، لا تتم باشراف مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، كما ذكرت بعض ​وسائل الاعلام​.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قضائية توضح عبر النشرة: جلسة الاستماع لشقير والجراح لا تتم باشراف عويدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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