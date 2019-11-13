سرايا القدس: تم قصف تل أبيب والقدس والخضيرة وأسدود وعسقلان ونتيفوت بعشرات الصواريخ

أعلنت سرايا القدس عن "قصف تل أبيب والقدس والخضيرة وأسدود وعسقلان ونتيفوت بعشرات الصواريخ".
يذكر ان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعلنت يوم أمس "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه".
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن "عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا في غزة".
فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" استهداف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.
ولفتت في بيان، الى ان "سرايا القدس والمقاومة الباسلة ستواصل الرد على الإرهاب والعدوان بكل قوة وبسالة، دفاعا عن كرامة الشعب الفلسطيني والتزاما بواجبها وقياما بحقها الشرعي والوطني والقانوني والاخلاقي".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن دوي صفارات الإنذار في جنوب تل أبيب.
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