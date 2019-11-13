استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مدير دائرة ​الشرق الاوسط​ و​شمال أفريقيا​ في ​الخارجية الفرنسية​ كريستوف فارنو، الذي نقل اليه رسالة من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ و​الحكومة الفرنسية​ تؤكد اهتمام ​فرنسا​ بالوضع في ​لبنان​ واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تلقى رسالة من ماكرون تؤكد اهتمام فرنسا بالوضع بلبنان واستعدادها لمساعدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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