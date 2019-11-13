ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّه "يتمّ الاستماع إلى شهادتي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​جمال الجراح​ ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​ في عدلية ​بيروت​ عند المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستماع إلى شهادتي الجراح وشقير عند القاضي علي ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.