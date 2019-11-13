متظاهرون تجمعوا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا

نفذ عدد من المتظاهرين تحركا على ​طريق القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​. وقد شدد المتظاهرون على ضرورة بدء الاستشارات النيابية سريعا وتكليف شخصية حيادية لتشكيل حكومة تكنوقراط. من جهة اخرة أقفلت القوى الامنية الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري، تزامنا مع وجود المحتجين مما ادى الى ازدحام السير في المحلة.

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