شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان من جنيف: الدولة تمضى قدما لتحقيق طموحات الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة المصرية استحدثت منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بالأداء الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية.

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، سعينا لنشر مبادئ التسامح تم إنشاء منتدى التسامح العالمى، وإنشاء المرصد العالمي لمكافحة التطرف بهدف محاربة التشدد والتطرف، وتصحيح الأخطاء المغلوطة، إضافة لتواصل جهود الأزهر الشريف والكنسية المصرية والعمل سويا تحت مظلة بيت العائلة المصرية للتأكيد على قيم المواطنة ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لمتابعة هذا الملف وتنفيذ الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه فى ضوء الوقت المتاح لا يمثل جزءا يسيرا من جهود وخطوات حقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونحن على ثقة على الاطلاع على هذه الحقوق.

وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضى قدما فى تحقيق المزيد من طموحات الشعب المصرى فى العيش الكريم والحياة الآمنة وصون حقوقه وحرياته رغم كل من نواجه من تحديات اقتصادية، وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية غير خافية على أحد.