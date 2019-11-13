الوفد: عيد الجهاد يمثل تلاحما بين الشعب والزعيم سعد زغلول لمصلحة الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزي رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن عيد الجهاد الوطني يجسد تلاحما بين الشعب المصري والزعيم الراحل سعد زغلول من أجل تحرير الأرض وطرد المستعمر من مصر.
وأكدت رمزي، في بيان، أن الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد بمناسبة ذكرى عيد الجهاد تؤكد دور الحزب التاريخي ومدى نضاله ضد الاستعمار حتى تحقق الاستقلال الوطني، إلى جانب كونه وسيلة التعبير الأولى عن نبض الشاعر المصري.
وتابعت رئيس لجنة السياحة بالوفد: "اقترن الاحتفال بذكرى عيد الجهاد الوطني باسم الزعيم الراحل سعد زغلول الذى حاز على ثقة أطياف الشعب المصري المختلفة ليوكلوه للحديث باسمهم في المحافل الدولية".
وينظم حزب الوفد اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطني، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وقيادات الوفد وأعضائه من مختلف المحافظات، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والعامة .
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