شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تطالب بدعم وتطوير مستشفيات جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدعم مستشفيات جامعة الأزهر والاهتمام بتطويرها وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة بها، لدعم المرضي وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللائقة.
وأشار الجندي، إلي أن مستشفيات جامعة الأزهر علي مستوي الجمهورية تخدم الآلاف من المرضي، ويجب دعمها وزيادة الاعتمادات المالية لها، لتقوم بدورها علي أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدينية بالبرلمان تطالب بدعم وتطوير مستشفيات جامعة الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.