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اللجنة الدينية بالبرلمان تطالب بدعم وتطوير مستشفيات جامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدعم مستشفيات جامعة الأزهر والاهتمام بتطويرها وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة بها، لدعم المرضي وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللائقة. 

 

وقال النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تدعو إلى وضع آليات للمزيد من الاهتمام بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، ومتابعة القيام بأداء الواجب المنوط بالمستشفيات أو التقصير فى الأداء، ومتابعة توفير منظومة حديثة للدفاع المدنى فى مستشفيات جامعة الأزهر، لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

 

وأشار الجندي، إلي أن مستشفيات جامعة الأزهر علي مستوي الجمهورية تخدم الآلاف من المرضي، ويجب دعمها وزيادة الاعتمادات المالية لها، لتقوم بدورها علي أكمل وجه. 

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