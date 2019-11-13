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توقيف ثلاثة جهاديين للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء إرهابي غرب ألمانيا

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alyaoum24 0 تبليغ

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أعلنت نيابة فرانكفورت أن ثلاثة جهاديين مفترضين في ألمانيا تم إيقافهم، أمس الثلاثاء، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في غرب البلاد.

وقالت النيابة، في بيان لها، إن الرجال الثلاثة، من حملة أفكار تنظيم الدولة الإسلامية، متهمون بـ”القيام بتحضيرات لارتكاب اعتداء دوافعه دينية، عبر استخدام متفجرات، أو أسلحة نارية لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص”.

وحسب المصدر ذاته، فإنه كان يفترض أن ينفذ الاعتداء في غرب البلاد في منطقتي راين وماين.

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وتستند النيابة إلى بيانات، ووثائق ضبطت في منازل المتبه فيهم، و”مواد قد تستخدم في صناعة متفجرات”، عثر عليها بعد مداهمة شارك فيها 170 محققا.

وتشتبه النيابة في أن يكون ألماني من أصل مقدوني، ويبلغ من العمر 24 سنة، وراء هذا المخطط، وأن يكون قد اشترى هذه المواد، وسعى إلى الحصول على أسلحة عبر الأنترنت.

وشريكا الشاب تركيان، أحدهما في الـ21 من عمره، والآخر يبلغ من العمر 22 سنة.

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