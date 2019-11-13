قرصنة بطاقات بنكية دولية يوقع ثلاثة شبان بقبضة الأمن بميدلت.. قاموا بتحويل الملايين

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميدلت على النيابة العامة المختصة، بداية الأسبوع الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بقرصنة بيانات البطاقات البنكية الدولية واستعمالها في إجراء عمليات تجارية احتيالية على الصعيد الدولي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات التي كشف عنها البحث، تفيد بأن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتحصيل البيانات الرقمية والأقنان السرية الخاصة ببطاقات ائتمان، صادرة عن مؤسسات بنكية في أوروبا وأمريكا الشمالية، انطلاقا من شبكات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يعمدون لاستعمالها في إجراء عمليات شراء على شبكة الأنترنت.

وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة بينت أن المشتبه فيهم متورطون في القيام بتحويل مبالغ مالية بعشرات الآلاف من الدراهم انطلاقا من هذه البطاقات إلى حسابات بنكية في اسم واحد من الموقوفين.

وتم عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي وانصرام أجل الحراسة النظرية.