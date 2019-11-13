في وقت متأخر من ليلة أمس، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 24 نائبا، ومعارضة 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
وخلال الشروع في البت في التعديلات، قال عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، إن الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، تقدمت بحوالي 270 تعديلا على المشروع، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وخصصت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019.
وستعقد مساء اليوم الأربعاء، جلسة عمومية لتقديم تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون.
وأعلن المجلس عن جلسة عمومية أخرى، تعقد صباح غد الخميس، لتقديم أجوبة الحكومة، ثم التصويت على الجزء الأول من المشروع، ومساء نفس اليوم، ستعقد جلسة أخرى للتصويت على الجزء الثاني منه، وكذا المشروع برمته.
كانت هذه تفاصيل خبر المصادقة بأغلبية 24 نائبا ومعارضة 13 آخرين على الجزء الأول من مشروع مالية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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