طقس الأربعاء.. بارد مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بكل من مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع انتشار بعض السحب المنخفضة فوق السواحل الوسطى حيث ستكون مصحوبة بضباب، إضافة إلى هبوب بعض الزوابع الرملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشمال بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقين وشمالية وأحيانا غربية عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و13 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية و السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.