بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه وزير الأمن الإسرائيلي الجديد والمؤقت، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، تهديدا عاما، بقوله إنه "نرسل هذا الصباح رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا في جميع الجبهات: من يخطط لاستهدافنا في النهار، لن يكون بمأمن أبدا بأن يمر عليه الليل. كنتم وما زلتم في المرمى".

وتطرق بينيت إلى اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، أمس وقبل ساعات من تولي بينيت منصب وزير الأمن، واعتبر أنه "قبيل فجر أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن عملية ضرورية لأمن إسرائيل. وبهاء أبو العطا كان مهندس إرهاب في الجهاد الإسلامي ونشط ضد مواطني إسرائيل. وتمت تصفيته. وفعلنا ذلك بالأمس، ولن نتردد من العمل في المستقبل أيضا".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهون صباح اليوم، إن "وجهتنا ليست للتصعيد، وهذا قد يستمر لفترة. والأفضل أن تدرك الجهاد هذا، الآن، على أن تدركه عندما يصبح الوقت متأخرا بالنسبة لها".

وأضاف نتنياهو أن "عزمنا كبير جدا، ونحن مصرّون على الدفاع عن بلادنا، وإذا كانوا يعتقدون أن هذه الرشقات الصاروخية ستضعفنا، فإنهم مخطئون، ولديهم خيار واحد، أن يتوقفوا أو يتلقوا المزيد والمزيد من الضربات".

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ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقديرها أن حركة الجهاد الإسلامي في غزة ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، اليومن إن إطلاق القذائف الصاروخية "سيكون منتظما أكثر وضمن خطة إطلاق نار أقل تقطعا".

وأضاف زيلبرمان أن "الجهاد تتصرف بصورة مدروسة وتنظم وتيرة إطلاق قذائفه الصاروخية لعدة أيام. وتقديراتنا هي أنه سيكون هناك انتعاشا طفيفا من استهداف قيادة الحركة".

وتابع زيلبرمان أن الجهاد الإسلامي "يواصل محاولة إطلاق قذائف مضادة للدبابات ونيران قناصة، وليس إطلاق قذائف صاروخية فقط"، مشيرا إلى أنه منذ صباح الأمي وحتى صباح اليوم أطلقت الجهاد الإسلامي قرابة 220 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي عزز منظومة الدفاعات الجوية في منطقة وسط إسرائيل.