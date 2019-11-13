إصابتان في جريمة إطلاق نار برهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، صباح اليوم الأربعاء.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، في الثلاثينيات من عمريهما، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، ووصفت جراحهما بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. ولم تكشف أية تفاصيل حول خلفية الجريمة وفيما إذا اعتقلت مشتبهين أم لا.

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وفي سياق ذي صلة، قتل الشاب فؤاد تيسير مرعي (30 عاما) في حيفا ولاعب كرة القدم سابقا، مراد أبو كشك (40 عاما) في جلجولية، أمس الثلاثاء، كما اقتُرفت جريمة قتل مزدوجة سقط فيها جلال شحدة أبو طه (34 عاما)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية اليوم إلى 83 ضحية بينهم 11 امرأة وعشرات المصابين وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل بينهم 14 امرأة خلال العام الماضي 2018.