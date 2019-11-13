شكرا لقرائتكم خبر عن لديه 183 من الأبناء والأحفاد.. محافظة شبوة تودع أكبر معمري اليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ودعت محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 13، 2019، أكبر المعمرين على مستوى المحافظة واليمن.

وتوفي الحاج أحمد محمد جعبل الخليقي عن عمر ناهز الـ137 عاما بحسب التقديرات. Advertisements وخلف الخليقي والأبناء 183 من الأبناء والأحفاد بحسب مصادر مقربة من أفراد أسرته. ويعد الخليقي أكبر أو من كبار المعمرين على مستوى اليمن، ونادرا ما يصل أشخاص إلى هذا العمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لديه 183 من الأبناء والأحفاد.. محافظة شبوة تودع أكبر معمري اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.