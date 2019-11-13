مقتل قائد مقاومة ذي ناعم في كمين مسلح شرق أبين

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية، أن قائد المقاومة الشعبية بذي ناعم محافظة البيضاء، قتل ليل الثلاثاء، في كمين مسلح بمديرية مودية شرق أبين .



وأوضحت المصادر، أن محمد حسين اللباسي الذي قتل أمس، برصاص مسلحين مجهولين هو قائد جبهة ذي ناعم ويكنى بـ"أبو سيلة" .. مشيرة إلى أن مرافقه أصيب برصاص مسلحين -يعتقد أنهم من آل باكازم- على حاجز نصبوه للمسافرين خلف منطقة الفريض الواقعة على طريق "لودر - عتق".

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ونقل موقع نيوز يمن عن المصادر قولها، أن المسلحين قاموا بإلقاء المصابين في العراء ونهب السيارة "نوع شاص" التي كانا على متنها .. مشيرة إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى مودية، لكن اللباسي كان قد فارق الحياه متأثراً بجراحه، بحسب المصادر،ومن ثم تم نقل المرافق إلى مستشفى أطباء بلا حدود بعدن لاستكمال تلقي العلاج من إصابته التي وصفها بالمتوسطة.

وتشهد الطرق الرابطة بين محافظة أبين والمحافظات المجاورة، مؤخراً عمليات تقطع ونهب راح ضحيتها عدد من المسافرين وجميعها قيدت ضد مجهول.