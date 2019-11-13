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التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزب بصعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 13، 2019، غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

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 وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

 

 

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