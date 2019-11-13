شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل انتحاري إثر هجوم على الشرطة في إندونيسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 صباحًا, 13 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات فجر مهاجم انتحاري نفسه أمام مقر الشرطة في مدينة ميدان الإندونيسية مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو في تصريح أن منفذ الهجوم قتل وأصيب أربعة من ضباط الشرطة فيما أصيب مدنيان جراء الانفجار الذي وقع في ساحة لانتظار السيارات أمام مقر شرطة ميدان، مبينًا أنه لم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم.

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