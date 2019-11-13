العراق في يومه الـ20.. حراك أممي للحل وسخط شعبي للتغيير

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة لبحث تداعيات الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، تزامناً مع مساع أممية لإيجاد حل للأزمة.

وتجددت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، لليوم العشرين على التوالي، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.

وانضم عشرات الآلاف من طلبة المدارس والمعاهد والكليات في ساعات الصباح الأولى إلى ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات بجنوب البلاد، بعد أن أعلنت نقابة المعلمين والنقابات الاتحادية الأخرى الانضمام إلى ساحات التظاهر تأييدا لمطالب المتظاهرين.





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في هذه الأثناء، تسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد حل للأزمة من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الشيعية في العراق، الإثنين.

إذ أعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها المرجع الشيعي علي السيستاني الإثنين في النجف أن المرجعية أقرّت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

ومن المقرر أن تحل بلاسخارت، اليوم الأربعاء ضيفة على البرلمان العراقي.

بيد أن ذلك لم يسكت الشارع حتى الآن، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها، الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



ومنذ بداية الشهر الماضي، أسفرت الاحتجاجات المتواصلة بالعراق عن مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية.



