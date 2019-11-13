في أول تحرك عسكري علني.. ضباط بشرطة كربلاء يؤيدون الاحتجاجات

في أول تحرك عسكري علني، انضم العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة محافظة كربلاء إلى المحتجين العراقيين لمساندة المظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد.

ونظم العشرات من الضباط والمنتسبين، مساء الثلاثاء، مسيرة مؤيدة لمطالب الحراك الشعبي، بالتزامن مع مظاهرات في مدن عراقية أخرى.

وخرج الموكب سيرا على الأقدام، من مقر قيادة الشرطة وسط المحافظة، حيث رفع ضباط الشرطة الأعلام العراقية، ورددوا شعارات تطالب بتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وأكد شهود عيان أن "هذه التظاهرة العسكرية هي الأولى من نوعها في كربلاء؛ لدعم مطالب المحتجين في المحافظة".

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جاء ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات في العاصمة بغداد، حيث عاد التوتر بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب ساحة الخلاني، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

وشهد العراق، الثلاثاء، صدامات عدة بين المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد أسفرت عن إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح واختناقات إثر استخدام مليشيات الحشد الشعبي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في تفريقهم.

كما استمرت المظاهرات والاعتصامات في محافظات ميسان وذي قار وبابل وواسط والديوانية جنوبي العراق.

بينما دعت نقابة المعلمين العراقيين الكوادر التعليمية والتدريسية إلى المشاركة في المظاهرات الموحدة التي ستنطلق الأربعاء من فروع النقابة بجميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق الخاضع لحكومة الإقليم.



