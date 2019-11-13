4 شهداء إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

استُشهد 8 فلسطينيين، الأربعاء، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 18 فلسطينيا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 شهيدا من بينهم سيدة، بالإضافة إلى 50 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ فجر أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر طبي، أن 3 مواطنين استُشهدوا وأصيب 3 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت أن شهيدا رابعا ارتقى بعد أن استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

بدوره، أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، وصول 4 شهداء جدد بينهم 3 إلى مجمع الشفاء الطبي وشهيد إلى مستشفى القدس.

وبارتقاء الشهداء الثمانية، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 منذ بدء العدوان أمس الثلاثاء.

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وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية أغارت على "خلية مخربين" قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة صباح اليوم، وتم رصد الإصابة.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية": إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا وأرضا زراعية في غزة، قبل أن تشن غارة ثالثة على أرض زراعية شرق دير البلح.

وأضاف المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة رابعة على الموقع نفسه شرق دير البلح، كما شنت غارة خامسة شرق رفح، وسادسة على موقع شمال قطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد يوم من أكثر أيام التصعيد دموية خلال الأشهر الماضية، شهد استشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة 45 على الأقل منهم 25 طفلا.

ودوت صفارات الإنذار في تجمعات غلاف غزة، حيث ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القدس قبل أن تعترضها القبة الحديدية.



كما أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف هاون تجاه موقع كرم أبو سالم، وأخرى تجاه قوة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

في هذه الأثناء تواصل مصر جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تبلور ذلك لتفاهمات محددة حتى الآن.

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.