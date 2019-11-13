دبلوماسي أمريكي سابق: دعم أردوغان للإخوان يهدد استقرار الشرق الأوسط

قال آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، إن دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإخوان الإرهابية يهدد استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف إيرلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أردوغان يدعم جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان، والذي يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار في الشرق الأوسط.

وتحتضن تركيا العديد من قيادات الإخوان الإرهابية الفارين من مصر ومرتبطين بقضايا تمس الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، كما أن علاقة أنقرة بتنظيم داعش مثار جدل.

وأوضح إيرلي، الذي عمل أيضًا سفيراً للولايات المتحدة لدى البحرين، أن دعم الرئيس التركي للإخوان لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لأوروبا ودول حلف الناتو.

وعبرت دول الاتحاد الأوروبي عن استيائها من تصرفات النظام التركي بعد إقدامه على منح أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا إرهاب الجنسية التركية، وتغيير أسمائهم في جوازات السفر حتى يتحركوا بحرية في الدول الأوروبية.



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وأشار إيرلي إلى أن أردوغان لم يعد يفرق كثيرا بين مصالح كل من تركيا وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وأصبحت سياساته تهديداً كبيراً للغرب باعتباره داعما رئيسيا للجماعات المتطرفة.

ويلتقي أردوغان اليوم الأربعاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ظل خلافات محتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.



واستبق روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي زيارة رجب طيب أردوغان إلى واشنطن بالتهديد بفرض عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظومة صواريخ دفاعية روسية الصنع.

ومن المرجح أن يركز اللقاء المرتقب بين الرئيسين على ملف شراء أنقرة منظومة صواريخ إس 400 الروسية المضادة للطائرات، إضافة إلى العدوان التركي على سوريا.

وتمر العلاقات بين أردوغان وأوروبا بأسوأ حالاتها حيث لم تمر أيام قليلة على تهديد الرئيس التركي بورقة اللاجئين قبل أن يصعّد من ابتزازه بوسيلة أخرى وهي عودة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر وتعدهم "قنابل موقوتة".

وفي نهاية أبريل/نسيان الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها إدراج الإخوان على اللائحة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا.

وأكدت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، أن "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".