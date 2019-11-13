هونغ كونغ تغلق جميع المدارس الخميس لأسباب تتعلق بالسلامة

قال مكتب التعليم في هونغ كونغ اليوم الأربعاء إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة غدا الخميس لأسباب تتعلق بالمواصلات والسلامة.
أعلن المكتب ذلك في بيان، وحث المحتجين على وقف جميع أعمال العنف.
واستعدت هونغ كونغ لمزيد من الاشتباكات اليوم الأربعاء بينما أصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الثالث.
وأغلقت بعض وسائل المواصلات والمدارس وكثير من الشركات بعد تصاعد العنف.
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