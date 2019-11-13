الإمارات .. وفاة طفلين جراء إحتراق مركبة قرب ميناء أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت شرطة أبوظبي، أن طفلان إماراتيان ”شقيقان“، توفيا جرّاء احتراق مركبة في منطقة الميناء بمدينة أبوظبي. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.



ووفقا لشرطة أبوظبي فإن الطفلين البالغين من العمر سنة ونصف السنة و3 سنوات، توفيا حرقًا بعدما تُركا داخل المركبة بمفردهما.

وذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن الطفلين هما مكتوم ابراهيم الحسوني(1سنة)، وشمايل ابراهيم الحسوني (3سنوات)، وستقام عليهما صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر الأربعاء في منقطة بني ياس إحدى ضواحي العاصمة الإماراتية.

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وبحسب إرم نيوز، قال العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الأخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث.

وأشار إلى أنه ”جرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق“.

وحذر العميد الراشدي من ”مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم“، مشيرًا إلى أن تركهم يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

ودعا الأسر إلى ”تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات“.