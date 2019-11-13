شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كابل) لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح 7 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم (ألأربعاء). وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرة رحيمي إن الانفجار وقع عند الساعة 0725 صباحا (0255 بتوقيت جرينتش)، كما تسبب في تدمير عدة سيارات بالمنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.