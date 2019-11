شكرا لقرائتكم لاعب سلة تركي معارض للعربية: 17 ألف مظلوم يقبعون بسجون تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف لاعب كرة السلة التركي بأميركا، إنيس كانتر، المعروف بمعارضته للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بـ"الدكتاتور"، معللاً ذلك بأنه لا توجد حرية في بلاده في الوقت الحالي، ولا ديمقراطية، مؤكداً أن أردوغان "يستخدم سلطته للحد من حقوق الإنسان"، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 17 ألف مظلوم في سجون تركيا، وأكثر من ألف طفل يكبرون بالسجون، نظراً لاعتقال أمهاتهم.

وفي حديث لقناة "العربية"، على هامش حضوره لمقر الكونغرس، الثلاثاء، وتحدثه مع عدد من النواب الأميركيين الذين يرفضون زيارة الرئيس التركي لواشنطن، قال كانتر إنه يشعر بالامتنان لكون دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة (NBA) أعطاه الفرصة لكي يتحدث على هذه الأمور، وأن يكون لسان حال الأبرياء، الذين لا يمكنهم التحدث عما بداخلهم.

يذكر أن الرئيس أردوغان وصل إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فيما تلقى زيارة أردوغان معارضة في الداخل الأميركي، لاسيما من قبل أعضاء في مجلس النواب الأميركي.

إنيس كانتر

كانتر لترمب: أنت على وشك مقابلة دكتاتور

ووجه كانتر حديثه إلى الرئيس الأميركي ترمب قائلاً: "أنت على وشك مقابلة دكتاتور غداً".

Advertisements

وتحدث كانتر عن الحملة التي يقودها تحت عنوان "أنت أملي" (You Are My Hope)، والتي يهدف عن طريقها إلى جمع مليون توقيع، مؤكداً أن القائمين على الحملة سيتوجهون بهذه التوقيعات إلى البيت الأبيض والأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الأممية.

وبسؤاله عن إمكانية فرض عقوبات أميركية على تركيا، قال إن أفضل شيء يمكن للكونغرس أن يساعد به في الحملة هو إقرار العقوبات على أنقرة، وعلى أردوغان وأفراد عائلته، وثروته، مؤكداً أن "هذا هو الشيء الوحيد الذي سيهز نظامه".

ودعا كانتر الجميع للوقوف مع بلاده، مؤكداً أن هناك الكثيرين يتعرضون للتعذيب، والاغتصاب. كما شدد على أهمية أن توقف أنقرة غزوها لسوريا، وأن عليها أن توقف التعاون مع عناصر تنظيم "داعش"، لإنقاذ العديد من المدنيين، رجالاً ونساء وأطفالاً ورضعاً، يموتون هناك.

وقبل عامين، أمر أردوغان باعتقال كانتر، وتنامت المخاوف مما قد يفعله النظام التركي. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إنه اتخذ إجراءات احتياطية لمحاولة حماية اللاعب داخل الولايات المتحدة الأميركية.

كما اعتقلت السلطات التركية والد كانتر وضايق عائلته بعد اتهامه لاعب كرة السلة بالانتماء إلى جماعة معارضة أسسها الداعية التركي المنفي فتح الله غولن.