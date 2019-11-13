أدرعي: طائرة عسكرية أغارت على نشطاء بالجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرة عسكرية أغارت على عدد من نشطاء "​حركة الجهاد الإسلامي​" في شمال ​قطاع غزة​، كانوا يستعدّون لإطلاق ​قذائف صاروخية​ باتجاه إسرائيل؛ وقد تمّ رصد إصابتهم".

وكان قد كشف في وقت سابق، أنّ "منذ صباح أمس وحتّى الآن، أُطلقت نحو 220 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكّنت ​القبة الحديدية​ من اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتّبعة". ولفت إلى أنّ "نسبة الاعتراض بلغت 90 بالمئة. نحو 60 بالمئة من مجمل القذائف الّتي أطلقت واجتازت إلى إسرائيل سقطت من مناطق مفتوحة، وعشرات القذائف سقطت داخل غزة".