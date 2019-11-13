أكّد المستشار الاقتصادي لـ"البيت الأبيض" لاري كودلو، أنّه "لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتّى يتمّ إبرام اتفاق للتجارة مع الصين".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية والصين حقّقتا تقدّمًا في ما يتعلّق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات الماليّة واستقرار العملة والسلع الأوليّة والزراعة"، موضحًا "أنّه لا يعتقد أنّ الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبيّة".
وفي وقت سابق، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتمال إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين قريبًا، لكنّه لم يقدّم أي تفاصيل بشأن المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: لا تعديلات بالرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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