مسؤول أميركي: لا تعديلات بالرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين

أكّد المستشار الاقتصادي لـ"البيت الأبيض" ​لاري كودلو​، أنّه "لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتّى يتمّ إبرام اتفاق للتجارة مع ​الصين​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ والصين حقّقتا تقدّمًا في ما يتعلّق بسرقة ​الملكية الفكرية​ والخدمات الماليّة واستقرار العملة والسلع الأوليّة والزراعة"، موضحًا "أنّه لا يعتقد أنّ الولايات المتحدة تحتاج أسعار فائدة سلبيّة".

وفي وقت سابق، لوّح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باحتمال إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين قريبًا، لكنّه لم يقدّم أي تفاصيل بشأن المفاوضات.