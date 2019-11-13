مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة 6 آخرين نتيجة هجوم إنتحاري في إندونيسيا

أعلن مدير الأمن العام في المقاطعة ديدي براسيتيو، "مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة 6 آخرين جراء هجوم إنتحاري استهدف مقرًّا للشرطة في مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا".
وأوضح في تصريح، أنّ "المهاجم فجّر قنبلة كانت بحوزته في مرأب مركز الشرطة الواقع بعاصمة المقاطعة ميدان".
وبدأت الجهات المعنية تحقيقًا موسعًا حول الحادث، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مقر الشرطة الّذي تعرّض للهجوم.
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