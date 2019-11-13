مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة 6 آخرين نتيجة هجوم إنتحاري في إندونيسيا

أعلن مدير الأمن العام في المقاطعة ديدي براسيتيو، "مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة 6 آخرين جراء هجوم إنتحاري استهدف مقرًّا للشرطة في مقاطعة ​سومطرة​ الشمالية في ​إندونيسيا​".

وأوضح في تصريح، أنّ "المهاجم فجّر ​قنبلة​ كانت بحوزته في مرأب مركز الشرطة الواقع بعاصمة المقاطعة ميدان".

وبدأت الجهات المعنية تحقيقًا موسعًا حول الحادث، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مقر الشرطة الّذي تعرّض للهجوم.