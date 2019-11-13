خارجية فرنسا: نريد إقامة حوار وثيق مع تركيا بخصوص جهود مكافحة "داعش"

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، أنييس فون دير مول، أنّ "​فرنسا​ تريد إقامة حوار وثيق مع ​تركيا​ بخصوص الأوضاع في شمال شرقي ​سوريا​، وجهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي"، لافتةً إلى أنّ "عناصر التنظيم يشكّلون مسألة أمنيّة بالغة الأهميّة بالنسبة لتركيا، شأنها في ذلك شأن فرنسا".

وذكرت في بيان، أنّ "وضع عناصر "داعش" الإرهابيين سيُطرح للنقاش خلال اجتماع اللجنة الدولية لمناهضة تنظيم "داعش" المزمع انعقاده بالعاصمة الأميركية، واشنطن:,

وكانت قد كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، ​فلورنس بارلي​، يوم الإثنين، "أنّها لا تملك معلومات حول الإرهابيين الفرنسيين الّذين سترحّلهم تركيا إلى بلادها".