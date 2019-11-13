البارزاني وعبد المهدي بحثا بعلاقات كردستان والعراق والأوضاع التي تشهدها بغداد

عقد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أوّل اجتماع له في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وبحث الجانبان بعلاقات إقليم كردستان والعراق، والتظاهرات الّتي تشهدها بغداد ومحافظات عراقيّة أُخرى في الفترة الأخيرة.
وكان قد وصل البارزاني، إلى بغداد صباح اليوم، وستكون له لقاءات أيضًا مع كلّ من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وهذه الزيارة الثانية الّتي يقوم بها البارزاني إلى بغداد منذ تولّيه رئاسة الإقليم، وكان في خطابه بمناسبة توليه المنصب قد أعلن استعداد الإقليم لحلّ المشاكل مع بغداد.
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